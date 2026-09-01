Зуева выступила с официальным обвинением в адрес Козловского

Недавно стало известно, что модель Ольга Зуева подала в суд на Данилу Козловского. Она потребовала от актера алименты.

Шесть лет назад Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь Оду Валентину. Интересно, что малышка появилась на свет в США, где постоянно проживает модель. Регулярно Козловский мотался за океан, чтобы провести время с любимой дочкой, ведь вскоре после ее рождения актер и модель расстались.

Более того, вплоть до нынешнего момента артист финансово поддерживал обожаемую наследницу. Тем удивительнее было узнать, что Зуева подала на алименты, причем сделала это в Москве. Однако знающие люди утверждают, что модель поступила умно. Потому что она подала иск именно по месту жительства отца. Это значительно ускорило процесс. Кроме того, в Нью-Йорке Зуева получила бы, скорее всего, меньший процент алиментов, чем в Москве.

Интересно, что к этой информации многие отнеслись с недоверием. Данила Козловский демонстрировал в своем блоге идиллическую картину отцовства, казалось, что ради своей малышки актер готов на все. Однако Ольга Зуева выступила с официальным заявлением на страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Модель подтвердила, что ей приходится выбивать алименты из актера. Причем поначалу она пыталась договориться мирно еще осенью прошлого года. Однако у нее это не получилось, дело дошло до суда.

"Ничего, кроме того, что положено моей дочери по закону РФ, я не прошу. Поэтому вместо обсуждения того, когда именно я подала иск и по какой причине, предлагаю сфокусироваться на самом существенном: отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде. Все остальное — попытка увести внимание от сути", - заявила Ольга.

Отметим, что сейчас Данила Козловский женат на актрисе Оксане Акиньшиной. В мае она родила ему сына Лео. Мальчик появился на свет в одном из самых престижных роддомов России.

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