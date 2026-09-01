"Чем я хуже?": Собчак сообщила об уходе Богомолова к молодой сопернице

Ксения Собчак взяла интервью у телеведущего Дмитрия Диброва. Знаменитая журналистка поделилась с ним своими страхами.

Скандально известная телеведущая состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым с 2019 года. 13 сентября они отметят годовщину свадьбы. В беседе с Дмитрием Дибровым Ксения поделилась страхом, что супруг бросит ее ради молодой красавицы.

"Всё это интервью - про мою боль! Мне стукнуло 44, чай не девочка. У мужа на работе сплошные нимфы малолетние. Ну расскажите мне, несчастной русской бабе, что вас тянет к этим молочным поросятам, зачем вам этот быстрый сахар? Вот чем я - опытная, умная, идеальный вариант для пауэр-капл - хуже этих профурсеток?" - задала риторический вопрос журналистка.

Собчак разразилась откровением не просто так. У Диброва было несколько жен и в основном значительно моложе его. Последняя - Полина - и вовсе бросила его ради бизнесмена Романа Товстика. Однако в разговоре с Ксенией Дмитрий ни единым плохим словом не упомянул экс-супругу, с которой сумел сохранить хорошие отношения после развода.

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