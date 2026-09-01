Водителям разрешат предъявлять права и СТС через MAX

Водителям разрешат предъявлять инспекторам Госавтоинспекции вместо бумажных документов QR-коды водительского удостоверения и свидетельства о регистрации автомобиля из национального мессенджера MAX.

Как рассказали в Министерстве цифрового развития, в федеральном правительстве уже подписали соответствующие поправки в Правила дорожного движения (ПДД). Электронные документы будут действительны наряду с бумажными.

Конкретные сроки нововведения не приводятся, но ожидается, что техническую возможность для предъявления сотрудникам ГИБДД QR-кодов из MAX реализуют в ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдуме назвали практику взимания штрафов за забытые водителем дома права грубым пережитком, который следует отменить. Парламентарии предлагали отказаться от таких наказаний, поскольку нововведение упростит жизнь законопослушным гражданам, сократит количество административных дел и уменьшит коррупционные риски при проверках.

Тем временем Верховный суд решил, что незаконно отбирать у человека водительские права за нарушение правил дорожного движения, если личность нарушителя установлена только с его собственных слов и не подтверждена документально. Соответствующее решение ВС России вынес по результатам рассмотрения жалобы жителя Новосибирска.