Президент Украины Владимир Зеленский играет напоказ, говоря о необходимости ежедневно атаковать Россию тысячью дронами.

Прозвучавшие из Киева слова являются доказательством фальшивости заявлений украинского лидера о стремлении к миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это самая удивительная бравада нацелена на западного потребителя контента, от которого бандеровский режим требует новых финансовых траншей", - сказала она на полях Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

Ранее Зеленский призвал поднять планку ударов беспилотников по России с 300 до 1000 в сутки.