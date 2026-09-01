Лариса Долина оформила на дочь квартиру за 250 миллионов рублей

Лариса Долина после скандала с продажей шикарной квартиры в Хамовниках недолго страдала от того, что осталась без крыши над головой. Недавно певица призналась, что влиятельные друзья подарили ей новую недвижимость в Москве.

SHOT выяснил, что сделка по покупке жилья состоялась в апреле. Лариса Долина перебралась в роскошный ЖК "Премьер" в Гагаринском районе Москвы. Стоимость квартир в доме на улице Фотиевой начинается от 200 миллионов рублей. Всего в ЖК премиум-класса 192 квартиры, две из которых совместили ради артистки. Рядом Нескучный сад, яхт-клуб, набережная Москвы-реки, прямой выход в парк и многое другое.

Интересно, что элитное жилье Лариса Долина записала на свою единственную дочь Ангелину. Ранее артистка хвасталась, что друзья подарили ей две квартиры, соединенные между собой. Таким образом, получается два блока. В первом проживает Лариса Долина с любимыми кошками, а во втором — 43-летняя дочь певицы Ангелина и 14-летняя внучка Александра.

Напомним, Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Отметим, что эта история крайне негативно отразилась на репутации прославленной артистки. Пока певица судилась с новой владелицей квартиры, пользователи Сети возмущались и критиковали Ларису Долину. По их мнению, певице следовало "спокойно расстаться" с недвижимостью и купить себе другую, ведь "финансы позволяют", Лариса Долина считается одной из самых успешных артисток на нашей эстраде.

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