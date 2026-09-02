Бывший дворецкий принцессы Дианы заговорил на фоне конфликта Гарри и Уильяма: вот какую ошибку совершил Карл III

Принц Гарри с семьей вернулся в Великобританию. Герцог Сассекский всем своим видом дал понять, что готов примириться с родственниками. Однако Уильям категорически отверг любые встречи и даже случайные пересечения с братом. Принц Уэльский не может простить обиды.

На фоне конфликтов Гарри и Уильяма заговорил бывший дворецкий принцессы Дианы Грант Харролд. Он указал на главную ошибку Карла III и заявил, что леди Ди сделала бы "всё, что в её силах", чтобы положить конец ожесточённому конфликту братьев.

"Принцесса Диана была бы убита горем из-за конфликта, который разделил её сыновей — принца Уильяма и принца Гарри. Я имею в виду, она прежде всего мать, и я уверен, что… она увидела бы обе стороны этой истории, поняла бы точку зрения обоих сыновей", — цитирует RadarOnline Харролда.

По словам бывшего королевского дворецкого, хотя Диана, вероятно, могла бы сочувствовать каждому из своих сыновей, главным для неё всё равно оставалось бы их единство "Единственное, что она бы ненавидела, — это этот конфликт. То, что, насколько нам известно… они не разговаривают друг с другом, то, что всё это продолжается уже несколько лет, очень её расстроило бы. И я нисколько не сомневаюсь: если бы она была здесь, она делала бы всё, что в её силах, чтобы попытаться залечить этот разрыв", — подчеркнул дворецкий.

Харролд также отметил, что Диана вряд ли хотела бы, чтобы Гарри официально вернулся к обязанностям члена королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские отказались от королевских обязанностей, после чего супруги переехали в Монтесито, штат Калифорния, чтобы начать новую жизнь вдали от давления дворца.

Сама Диана в определённой степени также отдалилась от королевской семьи. После развода с тогда ещё принцем Чарльзом в 1996 году она продолжила заниматься благотворительностью, уже не имея официального положения внутри королевской семьи.

По мнению Харролда, Диану, вероятно, меньше беспокоил бы формальный статус Гарри. Главное, чего она хотела бы, — чтобы отчуждение между братьями наконец закончилось.

"Жизнь даётся один раз — и она сама нам это показала… Мы потеряли её в таком молодом возрасте, и я уверен, что она сказала бы своим сыновьям: “У вас есть только один шанс. Это не репетиция, и вы должны использовать его по максимуму”" — отметил Харролд.

По словам дворецкого, Карл III совершил большую ошибку, когда не повлиял на детей, и не заставил их поговорить в самом начале конфликта. До публикации мемуаров Гарри "Запасной" ситуацию еще можно было спасти.