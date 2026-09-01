Необходимо сделать все для того, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. С таким заявлением обратился президент России Владимир Путин к участникам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Российский лидер напомнил про важность мира 1 сентября — в день начала Второй мировой войны. Он также указал на то, что взаимодействие стран ШОС способствует формированию на евразийском континенте атмосферы мира и стабильности.

Россия поддерживает усилия по повышению эффективности работы Шанхайской организации сотрудничества — крупнейшего регионального объединения, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Ранее российский лидер напомнил про важнейшую роль нашего государства с точки зрения обеспечения безопасности и укрепления многополярного мира. Владимир Путин подчеркивал, что попытки изолировать Россию в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско.

Россия всегда выступала за диалог и дипломатию. Однако не все это разделяют, поэтому контуры нового мироустройства формируются "в борьбе острой конкуренции". Президент России отметил, что сейчас один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону – судьба и будущее нашего народа.