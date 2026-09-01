Шведские власти обязаны предпринимать меры в связи с атаками дронов на российские дипломатические миссии в шведской юрисдикции. Об этом напомнил в понедельник, 1 сентября, директор первого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников.

Как подчеркнул дипломат, провокации с дронами продолжаются, однако компетентные шведские органы демонстрируют либо свою неспособность, либо нежелание пресечь подобные инциденты.

По словам Студенникова, посольство и торговое представительство России в Швеции подверглись более чем 20 атакам с применением беспилотников с 2024 года. Одной из целей стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам, сообщает РИА Новости.

Неделей ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев рассказал, что полиция Швеции фиксирует все обращения российских дипломатов по инцидентам с БПЛА, однако расследования ни к каким результатам до сих пор не привели. Ни организаторы, ни исполнители так и не найдены, причем "похоже, что найти их и не хотят".

При этом Запад бездоказательно винит Россию в инцидентах с появлением украинских дронов над европейскими территориями. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин координирует подготовку ответа виновникам инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига с Евросоюзом и НАТО. Политик пригрозил, что "мы четко обозначим нашу реакцию".