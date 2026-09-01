Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Тимофея из Краснодарского края

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Хронический миелоидный лейкоз - рак крови - лишил 12-летнего Тимофея из Краснодарского края полноценного счастливого детства. Четыре года борьбы со смертельным недугом, несколько курсов тяжелейшей химиотерапии, к сожалению, не дали нужного результата, болезнь не отступает. Спасти мальчика и дать реальный шанс на жизнь может только специальный препарат, не зарегистрированный в нашей стране. Его стоимость – больше полутора миллионов рублей. Многодетной семье из небольшого южного села такую сумму не собрать – родители просят о помощи.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Тимофея. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Напомним, что жизненно необходимый препарат нужен уже сейчас – времени у мальчика практически не осталось.

Эти слова родные Тимофея слышат всё чаще. А ведь еще не так давно мальчик ходил в школу, занимался легкой атлетикой и был абсолютно здоров. Привычная жизнь перевернулась внезапно. Тимофей тогда только пошёл во второй класс.

"Он начал приходить со школы и говорить: "Мам, я устал… Можно я лягу отдохнуть?". Третьего октября у него поднялась температура довольно-таки высокая, 39,6. Я ему сбивать температуру - она пятнадцать минут, и поднимается обратно", - рассказала Мария Рабочая, мама Тимофея.

Больница, анализы – и страшные слова, диагноз, в который родители не могли поверить – острый лимфобластный лейкоз. Рак крови.

"Когда мне доктор пришел и сказал, что уже у вас действительно подтвердилось - лейкоз - я просто до такой степени… ну я сразу потеряла сознание… у меня была истерика… Мне было страшно", - говорит мама Тимофея.

Тимофей прошёл тяжелейший курс химиотерапии. От капельниц лопались вены – врачи по пять раз за сутки переставляли катетеры, но мальчик мужественно терпел. Ни разу не заплакал. Когда-то такой жизнерадостный, все больше замыкался в себе… Затем - лучевая терапия и наконец - ремиссия. Но уже спустя несколько месяцев рак вернулся. Тимофею поставили новый еще более страшный диагноз: хронический миелоидный лейкоз.

"Постоянно такое ощущение – то, что ты бессилен, что ничего не можешь сделать, когда он смотрит в глаза. И снова все повторяется - это страшно", - рассказала Мария Рабочая.

И снова – тяжёлое лечение. Мальчик краснел, отекал, задыхался. А ноги болели так, что он даже не мог встать с кровати. Врачам пришлось снизить дозировку препарата. А затем выяснилось, что он перестал помогать. Но есть другое эффективное лекарство, которое может спасти Тимофею жизнь! Оно не зарегистрировано в России и стоит больше полутора миллионов рублей. Для обычной многодетной семьи из Краснодарского края – непосильная сумма.

"Помогите, пожалуйста, спасти жизнь моему сыну", - говорит мама Тимофея.

"Помогите, пожалуйста! Это спасет нашему мальчику жизнь, без вашей помощи мы не можем справиться", - сказала Татьяна Краснова, бабушка Тимофея.

Начать лечение Тимофею нужно прямо сейчас – любое промедление может стоить ребёнку жизни. Его иммунитет настолько ослаб, что даже лёгкая инфекция может стать смертельной. Видеться с друзьями нельзя. Только иногда Тимофей ненадолго выходит на детскую площадку.

Его необычная фамилия – Рабочий – Тимофею очень подходит. Мальчик любит помогать папе в гараже и уже решил, что станет автомехаником или слесарем. Главное – выздороветь! Четыре года Тимофей упорно борется с болезнью и не сдаётся. Он очень хочет жить. И каждый из нас может помочь спасти этого мужественного и очень сильного мальчика.

Ещё раз напомним - счёт у Тимофея идёт на дни, смертельная болезнь не отступает. Спасительный препарат необходим как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас!

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Тимофея Рабочего, программа 2653