12 россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале

В Непале продолжаются поиски 12 россиян, пропавших после разрушительного наводнения

Российское диппредставительство в Катманду попросило семьи пропавших подать официальные запросы на их поиск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок на север Непала.

Ранее из зоны бедствия эвакуировались 10 россиян: восемь смогли выбраться самостоятельно, еще двух россиянок доставили непальские спасатели.

Тем временем число погибших увеличилось до 951. Пропавшими без вести числятся около 4,2 тысячи человек, в том числе 590 иностранцев.

Наводнение в Непале произошло 26 августа. Оно было спровоцирован землетрясением и вызванным им оползнем в реку Лхенде Кхола (приток реки Бхоте-Коши). Стихия нанесла серьёзный урон стране: разрушены дома, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры.