"У нас начинается новая глава": Лиза Арзамасова заговорила после слухов о третьей беременности

На днях в Сети распространилась информация, будто Лиза Арзамасова скрывает третью беременность. Об этом судачат особо наблюдательные поклонники после того, как увидели кадры с празднования дней рождения детей звезды комедийного сериала "Папины дочки".

На днях Лиза Арзамасова опубликовала в своем официальном телеграм-канале кадры с празднования дней рождения сына Льва и дочки Лии. Супруги решили совместить и устроили одно торжество с одним тортом для двух ребят. Многочисленные подписчики, увидевшие кадры, сделали вывод, что звезда комедийного сериала "Папины дочки" может быть беременна.

Поводом для слухов послужило то, что на празднике Лизу Арзамасову сняли с бокалом воды, а также особо наблюдательные фанаты умудрились разглядеть у популярной актрисы небольшой живот, который та якобы прятала под свободным зеленым сарафаном.

После этого также в своем блоге звезда комедийного сериала "Папины дочки" сообщила радостную новость. Семья сменила место жительства. "Лето постепенно подходит к концу, а у нас начинается новая глава — в новом доме! Дом пока еще не знает наших привычек: он только начинает запоминать первые семейные вечера, детский смех, разговоры допоздна и те самые моменты, которые однажды станут теплыми воспоминаниями", - заговорила актриса.

При этом слухи о третьей беременности она никак не прокомментировала. Напомним, Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре 2020 года. Фигурист значительно старше актрисы, но разница в возрасте смущает лишь общественность, а не самих супругов. Спустя год после свадьбы Лиза родила своего первенца — малыша Леву. А в августе 2024-го на свет появилась дочка пары Лия.

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