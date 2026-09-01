Жительницу Камчатки задержали за госизмену в пользу Киева

Жительница Камчатского края задержана за сотрудничество с украинской спецслужбой. Об этом рассказали во вторник, 1 сентября, Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Как уточнили в Центре общественных связей спецслужбы, подозреваемая в совершении государственной измены передала иностранной разведке сведения для использования их против безопасности Российской Федерации.

Злоумышленница задержана, суд отправил ее под арест на время расследования уголовного дела о госизмене.

Ранее в Оренбургской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность агента украинских спецслужб. Он сам вышел на связь с противником, собирал сведения об объектах критически важной инфраструктуры. За государственную измену мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Уже вынесен приговор россиянину, который пытался передать украинскому ВПК запчасти для военной техники. Преступник купил авиационные подшипники для вертолетов семейства "Ми", а также самолетов "Су" и "МиГ", чтобы передать на предприятие "Мотор Сич".