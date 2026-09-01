Евросоюз подыскивает ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) с истекающим сроком годности для киевского режима. Об этом рассказала во вторник, 1 сентября, глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Политик подтвердила, что противоракеты для систем ПВО остаются главной проблемой Украины. Однако в распоряжении ряда европейских государств имеются "такие ракеты, срок хранения которых скоро истечет". По мнению Каллас, "было бы очень хорошо, если бы они отдали их Украине" (цитаты по ТАСС).

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на информированные источники, что Норвегия может приобрести у Испании и Греции перехватчики Patriot для последующей передачи их Украине. Кроме того, некоторые средства ПВО могут быть переданы киевскому режиму в ближайшие месяцы в рамках программы PURL — эта инициатива подразумевает оплату членами НАТО военных закупок в США для последующей передачи Украине.

Тем временем бывший министр обороны Украины Михаил Федоров предложил Соединенным Штатам помощь в создании армии беспилотников в обмен на поставки противоракетных комплексов Patriot в ближайшее время. Политик подчеркивал, что Украине необходима помощь с противовоздушной обороной, "чтобы мы пережили эту зиму".