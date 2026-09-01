Из мальчика-ихтиандра превратился в голливудского красавца: певца Витаса теперь невозможно узнать

Певец Виталий Грачев, более известный под псевдонимом Витас, много лет не дает сольных концертов в России. Артист живет и строит карьеру в Китае. В Поднебесной исполнителя хита "Опера №2" любят. Там Витас собирает стадионы.

В Китай Виталий перевез семью. Артист, напомним, уже больше 20 лет женат на Светлане Гранковской. Витас и его супруга воспитывают троих детей: дочерей Аллу и Алису и сына Максима. Все свободное время певец дарит родным и не любит надолго разлучаться с ними.

Витас ведет здоровый образ жизни и не пропускает тренировки. Даже в отпуске артист не позволяет себе расслабиться и периодически заглядывает в спортзал при отеле.

Любовь к физическим нагрузкам и размеренная семейная жизнь положительным образом сказались на внешности Витаса. 47-летний артист, как пишут в Сети, заметно похорошел. Певца сложно узнать. Он мало похож на мальчика-ихтиандра или пришельца с другой планеты – те яркие образы, которые ранее эксплуатировал. Обычный, земной мужчина Виталий Грачев показался публике очень привлекательным.

"Я вообще о нем забыла", "Стал лучше. Напоминает какого-то голливудского певца", "Нормально выглядит. Вот если бы он до сих пор строил из себя жаброротого, тогда было бы тревожно", "Какой, оказывается, симпатичный мужик", — рассуждают пользователи Сети.

Впрочем, стоит отметить, что в России у певца Витаса ранее были проблемы с законом. Весной 2018 года вокалист открыл стрельбу из стартового пистолета в своем загородном доме в Подмосковье. На артиста в связи с этим был составлен административный протокол. А в октябре 2022 года исполнитель поссорился с чиновником в московском караоке-баре. Артист брызнул в лицо оппоненту из газового баллончика и оказался фигурантом уголовного дела, которое, впрочем, было прекращено в марте 2023 года.