Пуговка из "Папиных дочек" Катя Старшова вышла замуж и уже развелась

Катя Старшова стала Пуговкой в пять лет – девочка пришла на кастинг между тренировками по фигурному катанию, которым, к слову, она занимается с четырех лет. Талантливая и харизматичная, она прошла отбор и получила роль младшей дочери в семье Васнецовых, а заодно и работу на ближайшие шесть лет. Впоследствии Катя признавалась, что на съемочной площадке буквально нашла вторую семью.

Слава и занятость на съемках ничуть не повредили учебе. Катя пошла в первый класс, уже снимаясь в сериале и занимаясь фигурным катанием, а к 11 годам девочка успела сыграть в нескольких параллельных проектах и рекламных роликах. Тем не менее, школу Старшова смогла окончить с золотой медалью, да еще и годом раньше положенного. После девятого класса девушка приняла решение перевестись на очное отделение в один из ведущих экстернатов Москвы, чтобы два последних школьных года закончить за один и лучше подготовиться к поступлению в вуз.

Однако далее Катя Старшова решила связать жизнь не с актерством, а с фигурным катанием. 24-летняя Пуговка танцует в ледовых шоу, а не так давно вышла замуж. Правда, она уже успела развестись. Об этом Катя рассказала в своем блоге.

Для начала она сообщила, что согласилась поработать в ледовом шоу на круизном лайнере. Старшова не скрывает, что ее привлекла зарплата. А чтобы побыстрее уладить все формальности, Катя решила выйти замуж.

"Я выхожу замуж в Грузии, готовясь к свадьбе неделю... Спойлер: я уже развелась. Мой бывший муж — это мой бывший партнер, с которым я каталась в паре", - сообщила Старшова.

Она объяснила, что свадьба была самым доступным способом упростить оформление совместного проживания на круизном лайнере. Катя сообщила, что в Грузии можно расписаться буквально за несколько дней.

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