Путин озвучил одну из главных задач ШОС

Банк развития ШОС должен быть максимально независимым от финансовых систем стран, которые используют эти структуры как оружие. С таким заявлением сегодня выступил Владимир Путин на заседании Совета глав государств организации. Одной из основных её задач российский президент назвал укрепление экономических связей. Общий подход к решению актуальных проблем отразили в Бишкекской декларации, подписанной по итогам саммита.

Президент Киргизии, председательствующей в ШОС, Садыр Жапаров встречает глав государств - членов организации в конгресс-холле "Ырыс Ордо". Комплекс, открытый всего неделю назад, сегодня фактически отмечает новоселье на самом высоком уровне.

Перед началом заседания теплые приветствия и короткое общение на ногах. Лидеры России, Индии и Китая, как уже было не раз, вместе берутся за руки. После фотографирования президенты и главы правительств стран ШОС направляются в зал под названием "Курултай". Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году по инициативе России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Сегодня состав расширился. В 2017 году ряды организации пополнили Индия и Пакистан. В 23 году - Иран, а в - 24 Белоруссия. К деятельности ШОС также активно подключились государства-наблюдатели - Афганистан, Монголия и 15 стран - партнеров по диалогу.

Сегодня ШОС - это практически половина населения планеты. Страны объединения производят более трети глобального валового продукта. Расширяется авторитет и влияние организации не только на евразийском континенте, но и во всем мире.

В рамках ШОС работают Деловой совет и межбанковское объединение. А создаваемый Банк развития, по мнению Владимира Путина, должен быть максимально независимым от финансовых систем тех государств, которые используют экономические инструменты как оружие для получения односторонних преимуществ в международных делах.

Также готовы к запуску учрежденные в прошлом году Универсальный центр в Ташкенте - по реагированию на современные вызовы и угрозы и Антинаркотический центр в Душанбе. Страны организации активно ведут совместные разработки в сфере высоких технологий и готовят кадры - Университет ШОС, объединяющий более 100 вузов.

Накануне в Бишкеке открылись шестые всемирные игры кочевников. А следующие пройдут в 28 году в Казани. И кооперация во всех сферах будет только укрепляться. Итоги 25 лет развития ШОС и планы отражены в главном политическом документе - Бишкекской декларации, которую сегодня подписали участники саммита.

"Убеждён, что наша совместная работа в Бишкеке будет содействовать продвижению многопланового взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества в целях укрепления безопасности, мирного развития и процветания всей Евразии. В этой связи хотел бы напомнить, уважаемые друзья, что сегодня, 1 сентября, – это день начала Второй мировой войны. Мы должны сделать всё для того, чтобы исключить из мировой практики любые провоцирования вооружённых конфликтов. Убеждён, что наша работа к этому как раз и ведёт", - сказал Путин.

В эти минуты проходит заседание ШОС плюс с участием государств партнеров и наблюдателей, а также представителей международных организаций, в том числе ООН.