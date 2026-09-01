Россия имеет все возможности, чтобы обеспечить свою безопасность.

С таким заявлением выступил замглавы МИД России Александр Грушко в связи с активностью НАТО на восточном направлении у российских границ. Североатлантический альянс проводит крупные учения, в том числе с наступательными сценариями.

"У нас есть весь набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить эти сценарии", - заверил он.

По словам Грушко, Запад не скрывает свои намерения заблокировать Калининград в случае эскалации.