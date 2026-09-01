МИД России объяснил замену посла в Великобритании

Российский дипломат Андрей Келин возвращается на родину в связи с плановым завершением работы в должности посла России в Лондоне. Об этом рассказала во вторник, 1 сентября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как заявила чиновница, Москва сообщит о назначении нового посла России в Великобритании в надлежащий момент. Пока официально о его кандидатуре ничего не сообщается.

Официальный сайт МИД России напоминает, что Андрей Келин был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Великобритании в ноябре 2019 года. До этого дипломат занимал пост постоянного представителя нашего государства при ОБСЕ, а затем возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества МИД России.

Завершению срока службы Келина в Лондоне предшествовало заявление британского посла в Москве Найджела Кейси о том, что Даунинг-стрит не планирует ухудшать отношения с Россией и готов к открытым контактам. Дипломат подчеркивал, что остается в Москве, хотя считает состояние российско-британских отношений худшим 1991 года.

Заверения в открытости к диалогу не мешают британским властям предпринимать шаги по обострению двусторонних отношений. В апреле Министерство иностранных дел Великобритании объявило об отзыве аккредитации у сотрудника российского посольства в Лондоне. Форин оффис пригрозил, что любые дальнейшие действия России в связи с этим будут рассматриваться как эскалация.