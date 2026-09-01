Власти Кубани опровергли фейк про запрет на выезд мужчин

Публикации ряда средств массовой информации и сетевых ресурсов о том, что власти Краснодарского края якобы запретили выезд мужчинам, являются ложью.

Как подчеркивает во вторник, 1 сентября, региональный оперативный штаб, злоумышленники распространяют фейки от имени главы Краснодарского края и руководителя штаба Вениамина Кондратьева. Граждан пытаются ввести в заблуждение публикациями о том, что Кондратьев якобы подписал директиву о введении временных ограничений на выезд мужчин и усилении контроля за мобилизационной готовностью на территории региона.

В действительности ничего подобного на Кубани не вводили, а пресловутая "директива" является подделкой, составленной с ошибками и нарушением правил делопроизводства.

В попытках расшатать российское общество изнутри враги нашего государства активно распространяют фейки, в том числе — о якобы предстоящей новой мобилизации. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, опровергая эти лживые слухи, подчеркивал, что российской армии "вполне достаточно тех наших ребят, которых воюют, подписав контракт".

Говоря про "вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурс", Дмитрий Медведев призвал российских политиков проводить разъяснительную работу, чтобы граждане России "понимали истинную ситуацию".