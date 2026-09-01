Филипп Киркоров за день продал 14 своих квартир

Филипп Киркоров расстался сразу с 14 квартирами на болгарском побережье. Сделки прошли еще летом 2022 года, однако подробности стали известны только сейчас.

Поп-король отечественной эстрады расстался с недвижимостью после спора с управляющей компанией. Дело в том, что у артиста была задолженность за обслуживание квартир. В итоге покупателем стала как раз управляющая компания.

Сумма сделок составила 860 тысяч евро (примерно 86 миллионов рублей по сегодняшнему курсу), передают "Известия".

Филипп Киркоров купил эти квартиры в элитном ЖК в Равде еще в 2007 году. Впрочем, после продажи у артиста все равно осталась недвижимость в Болгарии. Так, у поп-короля есть пять квартир в Варне.

По слухам, артист решился на продажу 14 объектов жилья во избежание санкций.

Кроме того, у Филиппа Киркорова имеется недвижимость и в США. Двухэтажная резиденция расположена в престижном квартале на улице La Gorce Drive в Майами. Жилая площадь составляет 7905 квадратных футов (около 734 кв. м), а общая достигает 9911 квадратных футов плюс участок 14 840 квадратных футов. В доме семь спален и семь ванных комнат, на территории бассейн с плиточной отделкой, джакузи, терраса из кирпича и камня, пассажирский лифт.

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