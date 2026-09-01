В ЦБ назвали срок наступления "предсказуемости" на российских АЗС

Ситуация на топливном рынке России станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию совета директоров Центробанка по ключевой ставке.

Такой прогноз дал советник главы регулятора Кирилл Тремасов, не уточнив, означает либо снижение цен на бензин и дизельное топливо. Сейчас делать какие-либо выводы преждевременно.

"Нынешний рост цен на бензин - это во многом еще история, связанная с сезонностью, - вот то, что мы наблюдаем в августе. В августе всегда сезонный пик спроса на бензин", - отметил он (цитата по "Интерфаксу").

Как ожидается, очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 11 сентября, а опорное заседание – 23 октября.