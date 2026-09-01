Тайным мужем Пуговки из "Папиных дочек" оказался артист Галкин

24-летняя Катя Старшова, прославившаяся благодаря роли Пуговки в комедийном сериале "Папины дочки", сообщила, что вышла замуж и развелась. Однако имени своего супруга она не назвала.

Впрочем, журналисты решили провести собственное расследование, чтобы узнать, кто был тайным мужем Екатерины Старшовой. Им оказался 28-летний Василий Галкин — выпускник ВШЭ, фигурист и цирковой артист. Как сообщает Super, Василий сотрудничает со всемирной компанией Willy Bietak Productions, занимающейся организацией ледовых шоу.

Примечательно, что первое фото с Галкиным Старшова опубликовала в 2018 году, а на льду они выступали вплоть до прошлого года. Дату развода Катя не назвала, но, как выяснили репортеры, уже в декабре 2025 года Василий выкладывал снимки с новой возлюбленной.

Напомним, что Катя Старшова вышла замуж в Грузии, чтобы побыстрее уладить все формальности, связанные с работой в ледовом шоу на круизном лайнере. Оказалось, что свадьба была самым доступным способом упростить оформление совместного проживания. Грузия же как место регистрации брака была выбрана неслучайно. Старшова сообщила, что там можно расписаться буквально за несколько дней.

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