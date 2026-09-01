Раскрыт список требований Меган Маркл после возвращения в Британию: на первом месте дом с девятью спальнями

После переезда Сассекских обратно в Великобританию Меган Маркл составила внушительный список требований к своему новому дому. Герцогиня точно знает, каким должен быть её новый особняк — в частности, она хочет девять спален.

Именно столько спален насчитывается и в принадлежащем Маркл особняке в Монтесито. Тот дом обошелся Гарри в 15 миллионов долларов. Источник сообщил Daily Mail, что у супругов имеются очень конкретные пожелания к новому жилью. Меган якобы хочет не только девять спален, но и киностудию, тогда как Гарри желает получить просторный участок.

Маркл хочет оборудовать в новом доме офис, чтобы управлять своим брендом As Ever из Великобритании, несмотря на то что в настоящее время ее товары не доставляются за океан. После того как Меган освоится на новом месте, она снова начнёт создавать контент дома.

Что касается Гарри, он хочет, чтобы образование его детей было связано с активным образом жизни на свежем воздухе и спортом. Поэтому и их новый дом должен соответствовать этому образу жизни — прежде всего благодаря большой территории вокруг него.

"Много — и я имею в виду действительно много — земли, причём без проходящих через неё общественных пешеходных троп, чтобы обеспечить им приватность", — поделился инсайдер.

Три разных источника заявили, что, несмотря на сообщения о якобы уже выбранном доме стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов, никакая сделка пока не заключена. Несмотря на отказ от обязанностей работающих членов королевской семьи и сокращение их контрактов в сфере производства медиаконтента, деньги не являются проблемой для Сассекских, они располагают "гигантским бюджетом".

Продавать свой особняк в Монтесито супруги не планируют, поэтому вскоре у них может оказаться сразу три объекта недвижимости: дом в Калифорнии, дом для отдыха в Португалии стоимостью 6,2 миллиона фунтов стерлингов и новая резиденция в Великобритании.

Переезд Гарри и Меган уже вызвал слухи в США. Один из представителей рынка элитной недвижимости Санта-Барбары рассказал New York Post, что ходят разговоры о том, что супруги всё же могут незаметно продать своё поместье в Монтесито. Брокер Джейсон Стритфилд заявил, что у него есть "сильное ощущение, что этот вопрос уже обсуждается и дом уже показывают".