Матвиенко назвала условие мирных переговоров с Украиной: "Мы согласны только так!"

Россия согласна на переговоры с Украиной только при наличии надежного плана, гарантирующего долгосрочный и устойчивый мир. Об этом рассказала во вторник, 1 сентября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Как подчеркнула политик, необходимы гарантии того, что "никогда больше ничего подобного со стороны Украины не повторится, что она никогда не будет антироссией".

Россия настаивает на выработке надежного плана, который обеспечит интересы нашего государства и создаст уверенность в том, что Украина "не будет тараном для Запада, [чтобы] попытаться нанести России геополитическое поражение и так далее", цитирует Валентину Матвиенко ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что нашу страну не устраивает заморозка конфликта с Украиной по линии соприкосновения, поскольку при таком варианте Европа все равно не признает суверенитет России над новыми регионами. Дипломат указывал, что Запад "продвигает" идею "остановиться там, где есть линия соприкосновения, перемирие, а никакой не долгосрочный мир".

Между тем бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2021 году соглашался рассмотреть создание буферной зоны между странами альянса и Россией. Это, по утверждению норвежского политика, могло бы предотвратить спецоперацию на Украине. Однако против этой инициативы выступали прибалтийские государства и Польша.