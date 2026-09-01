Осень припасла россиянам неприятный сюрприз в виде вспышек на Солнце

Активность на Солнце 1-2 сентября не исключает вспышки предпоследнего класса мощности. Об этом рассказали в первый день осени в Институте прикладной геофизики.

Ученые уточняют, что преимущественно вспышечная солнечная активность будет низкой, однако остается вероятность вспышек класса М. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой по достижении Земли вызывают возмущения магнитосферы, сообщает ТАСС.

Ранее специалисты предупреждали, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.

При этом ученые указывают на отсутствие достоверно подтвержденных данных о серьезном воздействии солнечных вспышек на здоровье. Руководитель Российской академии наук Геннадий Красников, говоря о людях, которые связывают свое плохое самочувствие с активностью Солнца, подчеркивал: некая связь, конечно, имеется, но она не настолько велика, как считают многие.