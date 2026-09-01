Собчак воссоединилась с Виторганом, чтобы проводить сына

Ксения Собчак счастлива во втором браке с режиссером Константином Богомоловым. Однако с первым супругом, актером Максимом Виторганом, скандально известная журналистка теперь связана навсегда.

Дело в том, что в 2016 году Ксения Собчак родила сына Платона от Максима Виторгана. Сегодня, 1 сентября, бывшие супруги воссоединились, чтобы проводить ребенка в школу.

"Поздравляю всех с Днем знаний! Дорогие и любимые учителя, спасибо, что терпели нас, а теперь терпите наших детей. День Скорби по летним каникулам отмечаем только вместе !!)))" - с юмором прокомментировала фото журналистка.

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Интересно, что Максим Виторган уже несколько лет вынужден читать сообщения от доброжелателей, которые уверяют, что Ксения Собчак родила сына Платона не от актера. Якобы мальчик совершенно не похож на отца. Однако Виторган с юмором относится ко всем слухам и старается на них не реагировать.

Ранее в интервью Ксения Собчак намекнула, что не готова становиться мамой во второй раз. На прямой вопрос, почему у нее с Богомоловым до сих пор нет общего ребенка, журналистка ответила уклончиво. "По разным причинам, скажем так. Но в любом случае для меня психологически это очень сложное решение", — заявила телеведущая.

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