Российские войска освободили Червоную Криницу и Новопавловку в Запорожской области.

Новопавловку взяли подразделения группировки войск "Днепр", а Червоную Криницу - подразделения группировки войск "Восток", заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Оба села находятся на подступах к городу Орехов, который является наиболее мощным опорным пунктом противника в Запорожской области.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы освободили Храповщину в Сумской области, а также Рубежное и Новоандреевку в ДНР.