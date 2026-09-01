Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в течение 24 часов 1050 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных укронацистами по объектам на территории России.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, также за сутки сбиты 13 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

В целом за время проведения спецоперации ВС России сбили 224 972 беспилотных летательных аппарата, уничтожили 670 зенитных ракетных комплексов, 674 самолета, 284 вертолета и другую вражескую боевую технику.

Тем временем российские власти отреагировали на заявление главаря киевского режима Владимира Зеленского о том, что необходимо "поднять планку ударов беспилотников по России до 1 000 в сутки". МИД России, комментируя эту браваду, напомнил: киевский режим целится в гражданское население, преимущественно в детей и подростков, а также бьет по социальным службам, которые должны обеспечивать жизнедеятельность обычных людей.

Самой Украине приходится несладко: сбивать ракеты и БПЛА, запускаемые российскими бойцами в ответ на военные преступления киевского режима, нечем. Всё, что могут предложить украинским подопечным западные доноры, — это просроченные противоракеты, собранные в странах Евросоюза по принципу "кому что не жалко".