Центробанк сравнил экономику России с верблюдом

Если сравнивать российскую экономику с каким-либо животным, на ум приходит верблюд — он славится своей выносливостью. Об этом рассказал во вторник, 1 сентября, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

Как отметил представитель регулятора, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026), выживаемость в самых экстремальных условиях стала главной характеристикой экономики России за последние годы. В связи с этим возникает "почему-то ассоциация с верблюдом", цитирует Тремасова ТАСС.

В августе, проводя заседание Совета по стратегическому развитию, президент России Владимир Путин назвал качественное развитие отечественной экономики и выход на более высокие темпы роста по широкому кругу отраслей среди важных национальных целей.

Глава государства признавал, что террористические атаки врага на объекты промышленности и инфраструктуры влияют на темпы экономического развития, но подчеркивал, что "все, кто работает в этой сфере, справляются вполне".

До того российский министр финансов Антон Силуанов заверил, что экономика России в 2026 году перейдет к устойчивым и сбалансированным темпам роста. Как заявил глава Минфина, наблюдается замедление и динамики экономического развития, однако происходит это "в плановом порядке".