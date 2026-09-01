Собянин открыл после реконструкции историческое здание школы №1520

Сегодня День знаний. С праздником школьников, студентов и педагогов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города посетил школу 1520 имени Капцовых в Пресненском районе города. В этом году там прошла реконструкция в рамках новой программы "Моя школа". Всё выполнено по современному стандарту. Всего такие работы в этом году были выполнены в ста зданиях.

Для Москвы этот День знаний стал рекордным. 1 сентября открылись 145 новых или полностью реконструированных школ и детских садов. В них будут учиться 115 тысяч ребят — это каждый десятый московский школьник. Ремонтируют не только типовые здания, построенные в середине прошлого века, но и исторические, возраст которых давно перевалил за сотню лет. Одна из них— номер 1520 имени Капцовых в центре Москвы.

Снаружи практически тот же исторический облик, который здание получило еще в конце XIX века. А внутри — школа уже века XXI. Его облик сохранили, а внутреннее пространство полностью переосмыслили. Теперь здесь есть всё необходимое для современной учебы — от медиатеки до специализированных кабинетов и профильных классов.

У этой школы особая история. Ее здание в Леонтьевском переулке построили еще в 1893 году. Больше века здесь менялись поколения учеников, образовательные программы и сама Москва. Теперь изменилась и школа — но так, чтобы не потерять память о своем прошлом. Здесь учатся с 5 по 11 классы, и школьников с днем знаний приехал поздравить Сергей Собянин.

Желаю вам хороших успехов, замечательных педагогов, которые у вас точно есть. Чтобы вам было уютно в этой школе. Надеюсь, что она вам понравилась после реконструкции, которую мы здесь сделали", - отметил Собянин.

Школу отремонтировали по единому московскому стандарту, как и другие 55 по всей Москве. В будущем году планируют завершить реконструкцию ещё в 85. И обновление представляет полную перезагрузку пространства. Но главное изменение — не только в стенах и оборудовании. Реконструкция расширила возможности самих школ.

"Установка современного оборудования, оснащение, современное оснащение IT класса, современное оснащение актового зала, конференцзала, медиатеки. И многое-многое другое", - рассказал Максим Петрик, директор ГБОУ школы №1520 им. Капцовых.

Обновили и школьный двор. Здесь теперь спортивное ядро с площадками для мини футбола, волейбола и баскетбола. Рекреации не стали шире, но в них теперь в разы комфортнее из-за обновлённого дизайна интерьера и современной мягкой мебели.

Здесь углубленно изучают математику, физику, химию, биологию, информатику, иностранный язык. Работают профильные классы и городские образовательные проекты. Школа сотрудничает с ведущими вузами страны. А после уроков — театр, медиацентр, спорт, шахматы и десятки направлений дополнительного образования.