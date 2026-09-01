Около 95 тысяч первоклассников пошли в московские школы в новом учебном году

Учебный год в Москве сегодня начался для более полутора миллионов воспитанников детских садов, школьников и студентов. Среди них 95 тысяч учеников, которые сядут за парту первый раз. Для них сегодня всё особо волнительно. Строгие костюмы, белые банты, яркие букеты.

Хризантемы в руках и улыбки на лицах. Больше всех этот день ждали, конечно, первоклассники. Олеся совсем не боится учёбы, у неё на школу свои планы. Школа-рекордсмен по числу первоклашек. Олеся будет учиться в первом "О" классе. Классный руководитель, кажется, волнуется больше детей.

"Это большая ответственность вести в первый класс, в первый путь таких маленьких детей. Они доверяют тебе свои эмоции, свои чувства, свои мысли и это немножечко не даёт покоя", - рассказала Екатерина Корчагина, учитель начальных классов школы 1501.

Первый звонок в школе 1591 дают одиннадцатиклассники и самые маленькие участники праздника - первоклассники. Для них это особенный день. В семье Умниковых несколько поколений провожают двойняшек на первый в жизни урок. Бабушка поправляет бантики, мама помогает надеть рюкзак, а старший брат даёт напутствия.

Для классного руководителя первого "А" с этого дня тоже начинается новая глава. Малыши поправляют бейджи с именами и с гордостью держат цветы. Им не терпится сделать подарок своей первой учительнице.

Тихие на протяжении трёх месяцев школьные дворы наконец наполнились детскими голосами и смехом. Ребятам несказанно повезло с погодой, на улице солнечно и тепло, что делает этот день по-настоящему праздничным. И если те, кто постарше, уже сели за парты, то первоклашкам сегодня учиться не пришлось. После классного часа и знакомства они отправляются домой - готовиться к новому в своей жизни этапу.

А это, пожалуй, школа с самым живописным видом. Сегодня в Москве открылась школа с самым необычным видом на берегу реки. Новый корпус Курчатовской школы рассчитан на 815 человек. На крыше здания есть даже смотровая площадка с видом на Спасский затон. А школа-новостройка №1788 готова принять больше двух тысяч человек.

В здании современное оборудование и трансформируемые пространства. И в какую бы школу сегодня ни отправились школьники, главное - их ждут чуткие учителя, готовые подарить им знания, мотивацию и поддержку.