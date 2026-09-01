Новый учебный год стартовал в Российском университете спорта

Новый учебный год сегодня начался в Российском университете спорта в Измайлово. По традиции первокурсникам вручили студенческие билеты. Сегодня в городских спортшколах под руководством тренеров занимаются почти 95 тысяч детей - по десяткам направлений. И подготовка будущих профессионалов - часть системной работы по созданию культуры здорового образа жизни.

"Мы построили очень много спортивных сооружений, но самое главное, чтобы в этих спортивных сооружениях кипела спортивная жизнь, а именно - здесь кадры, тренеры, преподаватели, которые всё будут делать, чтобы физическая культура стала частью культуры образованного человека", - отметил Владислав Третьяк.