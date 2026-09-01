Сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить в больницу девочку в тяжелом состоянии

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции экстренно доставили в больницу девочку в тяжёлом состоянии. Ребенку нужна была экстренная медицинская помощь, а ситуация на дороге была очень сложной.

Звук сирены, максимальная скорость и счёт на минуты. В салоне служебного автомобиля мама с дочкой, которой резко стало плохо. Ребёнка нужно было срочно доставить в больницу. Из-за пробок на дороге рисковать было нельзя, на помощь пришли сотрудники Госавтоинспекции.

Со слов матери, благодаря такому сопровождению до ближайшей больницы удалось добраться всего за 10 минут, после чего инспекторы в буквальном смысле на руках донесли девочку до реанимации и передали врачам. Только убедившись, что ребёнку оказывается необходимая помощь, сотрудники ДПС вернулись на место несения службы.

Сейчас врачи стабилизировали состояние ребенка и оказали всю необходимую помощь.