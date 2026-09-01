Ваенга показала возмужавшего красавца-сына

Сыну Елены Ваенги недавно исполнилось 14 лет. Иван — главная гордость артистки. Мальчик растет необычайно талантливым, да к тому еще и красавчиком. 1 сентября певица проводила сына в школу, похваставшись какой Ваня уже взрослый.

Ваенга не так часто делится подробностями жизни наследника, однако не скрывает, что у нее с сыном прекрасные отношения и полное доверие. В честь Дня знаний Елена выставила в своем блоге свежий снимок. Иван для первого дня в школе надел классический костюм и белую рубашку.

За лето мальчик еще больше вырос, теперь он выше мамы. В июне Ваенга рассказывала, что рост мальчика 175 сантиметров. Поклонники Ваенги пришли в восторг от новых фото заметили, что с каждым годом Иван все сильнее становится похож на маму.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

"Ух, ты... Какой красивый и большой!"; "Ох, какой, какая, просто прекрасные, в добрый путь"; "Ого! Ну явно уже не 175 см"; "Господи! Как быстро растут дети! Иван красавец! Мамин сын", — пишут восхищенные подписчики Елены.

Ранее артистка рассказывала, что с ранних лет прививает наследнику любовь к музыке. По словам певицы, Иван обладает удивительным талантом и идеальным слухом, поэтому было бы грешно не отправить мальчика в музыкальную школу. Ваня играет сразу на нескольких инструментах. Его фавориты — саксофон и бас-гитара.

Отец Ивана тоже артист. Несколько лет после появления сына Ваенга скрывала личность мужчины, от которого родила. В итоге певица призналась, что Ваня — сын музыканта из ее коллектива, барабанщика Романа Садырбаева. Когда ребенку было четыре года, его родители официально поженились.