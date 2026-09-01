Владимир Путин высказал претензии к ООН

Организация Объединенных Наций является важным форматом, но Россию в его работе устраивает далеко не всё. Об этом рассказал во вторник, 1 сентября, российский лидер Владимир Путин.

Выступая в Бишкеке на встрече формата "ШОС+", политик охарактеризовал ООН как уникальную площадку для диалога, дипломатии и сотрудничества.

Однако, подчеркнул Владимир Путин жизнь не стоит на месте, поэтому, "наверное, не всё, не всегда в работе ООН нам нравится, нас удовлетворяет". Президент России уточнил, что "на самом-то деле, если честно сказать, так было всегда, практически с момента ее создания" (цитаты по ТАСС).

Потенциал ООН не раскрыт — важно расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран Глобального Юга и Востока. Кроме того, работу этой организации следует адаптировать к меняющимся реалиям, указал Владимир Путин.

Российский лидер призвал сохранить ООН в качестве главного механизма согласования интересов разных государств, но подчеркнул, что "не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран".

Ранее художник Селим Бенсаад, который является правнуком Иосифа Сталина, предложил серьезно реформировать или распустить ООН. В письме главе российского МИДа Сергею Лаврову Бенсаад жаловался на двойные стандарты всемирной организации и ставил под вопрос целесообразность ее существования.

Постоянный представитель России при международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что основным принципом в случае реформирования ООН должна стать многополярность. Дипломат заявил, что такой формат должен отражать позиции и учитывать интересы всех стран, чтобы "адекватно отвечать на те новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас".