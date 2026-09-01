Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию ради странного эксперимента

26 августа принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, вернулись в Великобританию вместе со своими детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.

Ожидается, что Сассекские обоснуются в собственном частном доме в Великобритании, а не вернутся в одну из королевских резиденций. Также предполагается, что Арчи и Лилибет будут посещать закрытую школу неподалеку от нового британского дома супругов.

Теперь опальные супруги с нуля налаживают быт в окрестностях Лондона. Говорят, Меган Маркл прежде всего сосредоточена на том, чтобы помочь принцу Арчи и принцессе Лилибет привыкнуть к новому дому и подготовиться к учебе в школе. Принц Гарри же объявил, что намерен стать "домохозяином".

По официальной версии, опальные супруги вернулись в Великобританию, чтобы дети получили именно британское образование. Однако в близком кругу говорят, что они решились на переезд в качестве эксперимента.

"Гарри и Меган хотят как следует погрузиться в жизнь в Британии и посмотреть, как это повлияет на их семью, прежде чем принимать какие-либо долгосрочные решения. Здесь так много переменных: как Арчи и Лилибет адаптируются в школе, нравится ли Гарри и Меган возвращение в Великобританию, как развиваются их отношения с другими членами семьи и какие открываются профессиональные возможности. Любая из этих вещей может повлиять на то, что будет дальше", - сообщили люди из окружения Сассекских RadarOnline.

В Сети неоднозначно отнеслись к этим словам. Одни пользователи назвали этот эксперимент Гарри и Меган странным. Другие сочли, что принц и актриса "изощренно издеваются" над семьей. По их мнению, супруги сильно взволновали родственников своим приездом, и теперь близкие "как на иголках" из-за Гарри и Меган.

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