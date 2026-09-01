Назначение экс-министра обороны Украины Михаила Федорова советником по оборонным инновациям главы Минобороны Италии является позором для официального Рима. Такое мнение высказала во вторник, 1 сентября, представитель МИД России Мария Захарова.

Как подчеркнула чиновница, пост в итальянском военном ведомстве получил "человек, который занимался и был знаменит только масштабированием убийства". Кроме того, выбрав на эту должность украинца, власть в Италии "просто плюнула в лицо итальянцам, показав, что специалистов по инновациям внутри Италии нет".

Захарова выразила соболезнования итальянцам в связи с назначением Федорова, который прославился стремлением "убивать как можно больше граждан какого-либо государства, как можно больше русских", сообщает РИА Новости.

Раскритиковали это кадровое решение и итальянцы. Главный редактор итальянской газеты Fatto Quotidiano Марко Травальо счел это попыткой "превратить Италию в свалку Зеленского" и напомнил, что киевский режим, ярким представителем которого является Федоров, "весьма далек от демократического и коррумпирован до самого верха". Травальо поинтересовался, почему родине выдающихся специалистов приходится "импортировать их из одной из самых несостоявшихся, плохо управляемых и коррумпированных стран Европы".

Вслед за этим лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи в социальных сетях саркастично предположил, что скоро главаря киевского режима Владимира Зеленского сделают консультантом итальянского Минфина "за его доказанную способность урвать миллиарды западных стран".