Директор музыкальной школы Луганска отметил роль Москвы в открытии корпуса

Директор музыкальной школы Луганска Александр Демченко поблагодарил Москву за подарок детям и преподавателям. По его словам, открытие нового корпуса учреждения стало знаковым событием.

"Московские специалисты фактически создали новое здание в рекордные сроки: в нем оборудованы восемь просторных классов и актовый зал с современной техникой. Сейчас совместно с подрядной организацией завершаем наладку оборудования и адаптацию помещений к учебному процессу. Мы очень благодарны Москве за такой подарок детям и преподавателям", – сказал Демченко (цитата по АГН "Москва").

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что московские проекты помогают развитию регионов. Мегаполис не только обеспечивает себя, но и отдает огромные ресурсы для выравнивания экономики и финансов в регионах страны.

В конце прошлого года Собянин рассказал о помощи Москвы Донбассу и Крыму. Там работают десятки тысяч специалистов из столицы.