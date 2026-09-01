МВД Казахстана объяснило, придется ли россиянам платить за въезд в страну

Вопрос введения платы за получение иностранцами разрешения на въезд в Казахстан остается открытым. Об этом рассказали во вторник, 1 сентября, в республиканском Министерстве внутренних дел.

Ранее появились публикации о том, что иностранцам потребуется оформлять электронное разрешение на въезд в Казахстан. С 1 ноября 2026 года оно станет обязательным для пассажиров самолетов, на автомобильных пунктах пропуска на внешних сухопутных границах ЕАЭС требование заработает с 15 ноября, с 30 ноября его распространят на внутренние сухопутные границы стран ЕАЭС. Для международных поездов и морских пунктов пропуска установлена дата 15 декабря.. Стоимость оформления разрешения будет единой для граждан всех государств, сумма пока обсуждается.

Как уточнили в МВД Казахстана, на данном этапе в правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан вносятся поправки касательно внедрения электронного разрешения на въезд. Вопрос взимания платы остается открытым, сообщает ТАСС.

Ранее министр по вопросам евроинтеграции Сербии Неманья Старович заверил, что власти этого государства не рассматривают введение виз для граждан России. Как подчеркивал политик, присоединение к Шенгенскому соглашению отвечает национальным интересам Сербии. Тем не менее, отменять в связи с этим безвизовый режим для россиян Белград не намерен.

Между тем безвизовый режим между Россией и Китаем может стать постоянным. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Москва готова к такому шагу, если Пекин сочтет соответствующее решение полезным.