Бабье лето не спешит в Москву: прогноз погоды на сентябрь

Бабьего лета москвичам пока ждать не стоит. Об этом предупредил во вторник, 1 сентября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как пояснил эксперт в комментарии радио Sputnik, бабье лето – это длительный период теплой и сухой погоды в начале осени. Однако пока прогнозы на сентябрь говорят о высокой вероятности дождей практически ежедневно.

Тем не менее, надежда на бабье лето у жителей столичного региона есть, однако наступит оно не в первой декаде сентября, заявил Леус.

В целом сентябрь в Москве прогнозируется теплее климатической нормы, хотя он не будет таким тeплым, как рекордно жаркий сентябрь 2024 года, или тeплым и сухим, как сентябрь-2025. Немного теплее нормы ожидается и весь осенний сезон, а количество осадков слегка превысит климатическую норму.

Ранее климатолог Михаил Семенов предупреждал, что обильные дожди вместо бабьего лета ожидают Москву и регионы Центральной России в сентябре. Как заявил эксперт, метеорологи не исключают усиления Эль-Ниньо, что приведет к изменению воздушных потоков, спровоцирует жару, засуху или сильные дожди.

При этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предполагал, что классическое бабье лето ждет жителей Центральной России в сентябре. Как уточнял метеоролог, в первый осенний месяц прогнозируется среднемесячная температура воздуха примерно на полтора-два градуса выше нормы с дефицитом осадков в 20-40%.