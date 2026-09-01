Как правильно сажать тюльпаны осенью — эти секреты помогут дачникам Подмосковья

Осень — не время для отдыха дачника, а пора закладывать красоту будущей весны. Особенно важно не откладывать посадку тюльпанов: если сделать всё правильно осенью, весной соседи позавидуют вашей клумбе.
Почему важно сажать осенью, а не весной? Луковицы тюльпанов требуют прохладного этапа — примерно 12-14 недель при температуре +2…+7 °C — иначе ростки не сформируются. Осенняя посадка позволяет корням развиться до морозов, укрепить посадочный материал и защититься от болезней. Если посадить слишком рано — луковицы могут встать в рост и погубиться морозом. Если слишком поздно — они не успеют укорениться. Для Подмосковья оптимальный промежуток — с середины сентября до середины октября, пишет Day.ru.
Как правильно подготовить и посадить — пошаговая инструкция.
1. Подготовка луковиц:
2. Подготовка почвы:
3. Глубина и схема посадки:
4. Мульчирование и защита: