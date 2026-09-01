Сын Анфисы Чеховой сменил уже три школы и пошел в четвертую

Сегодня, 1 сентября, Анфиса Чехова проводила единственного сына Соломона в школу. Кроме телеведущей, поддержали парня отец, актер Гурам Баблишвили, и отчим, продюсер Александр Златопольский.

Идиллические семейные фотографии Анфиса Чехова опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Популярная телеведущая сообщила, что Соломон сменил три школы и пошел в четвертую.

"Первого сентября Соломон снова пошел в новую школу. Это уже его четвертая школа. Но что поделать, если родители на месте не сидят", - отметила Анфиса.

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Она уточнила, что в их коттеджном поселке наконец открылось учебное заведение, поэтому ведущая воспользовалась возможностью и перевела туда единственного наследника. "Радуюсь, потому что теперь Сол будет ходить в школу пешком и можно вставать попозже. Но волнуюсь от того, что уже девятый класс и нужно готовиться к ОГЭ", - сообщила Чехова.

Напомним, в феврале Анфиса Чехова вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал продюсер Александр Златопольский. Интересно, что на свадьбе среди приглашенных гостей гуляли его экс-супруга, а также дети от бывших отношения ведущей и продюсера Соломон, Анастасия и София.

Влюбленные, впрочем, планируют снова стать родителями. Однако прибегать к современным достижениям медицины популярная ведущая не хочет.

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