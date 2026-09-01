Куры и кролики оккупировали МФЦ: россиянам разъяснили порядок учета живности

Регистрация сельскохозяйственных животных и птицы не требует их доставку в многофункциональные центры. Об этом напомнили во вторник, 1 сентября, в Россельхознадзоре.

Комментируя обязанность владельцев кроликов, кур и иной домашней птицы регистрировать обитателей личных подсобных хозяйств, ведомство подчеркнуло: везти живность в МФЦ не нужно.

Достаточно уведомить государственную ветеринарную службу о необходимости поставить животных на учет и уточнить, зарегистрировано ли место их содержания в системе "Цербер". Далее необходимо согласовать маркирование.

Зарегистрировать живность численностью более 10 голов предписывалось до 1 сентября 2026 года, при меньшем поголовье дедлайн сдвинули до 1 сентября 2029 года, уточняет ТАСС.

В конце 2024 года владельцев собак в Приморском крае обязали регистрировать своих питомцев — животных нужно привести в ветеринарную клинику для установки чипа, содержащего исчерпывающие сведения о собаке и ее хозяине. Эта мера, по мнению специалистов, поможет решить проблему с бродячими животными, которые нередко становятся агрессивными и опасными для людей.

На федеральном уровне аналогичную меру обсуждали как для сельскохозяйственных животных, так и для собак и кошек. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов уточнял, что чипирование домашних питомцев помогало бы быстрее находить "потеряшек".