Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас продемонстрировала предвзятость и непрофессионализм, затронув тему появления беспилотника в аэропорту Лейпцига.

Как сообщает РИА Новости, чиновница поспешила обвинить в случившемся Россию, но тут же спохватилась. Каллас, предваряя встречу глав оборонных ведомств стран ЕС, предложила выслушать представителя Германии: "Затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит".

Это не помешало Каллас повторно голословно обвинить Россию: "То, что мы видим в других странах, — русские провоцируют все больше и больше".

Тем временем Der Spiegel со ссылкой на источники пишет, что Берлин планирует выслать из Германии российских дипломатов и изучал в последние дни возможность закрытия генконсульства России в Бонне в качестве наказания за происшествие с дроном. Наряду с этим не исключено закрытие Русского дома в Берлине.

При этом даже в Германии многие не верят в "руку Кремля" в ЧП с дроном. Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что бездоказательные обвинения в адрес Москвы напоминают заявления Адольфа Гитлера после инсценировки Германией якобы польского нападения в 1939 году.

Член Совета Федерации России Владимир Джабаров отмечал в соцсетях, что винить во всем Россию – это новый европейский тренд, даже если в ситуации "уши торчат провокаторов-украинцев".