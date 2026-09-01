"Сыночек мой...": вот чего не может простить себе сестра Жанны Фриске

Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья сообщила о горе в семье. Она не знает, как сказать об этом дочери Луне.

Своей бедой Наталья Фриске поделилась в официальном телеграм-канале. Она опубликовала фотографию собаки и написала: "Сыночек мой мохнатый, не уследили за тобой... Мягких тебе облачков, беги по радуге".

Далее младшая сестра Жанны Фриске поделилась подробностями случившегося. "Бегал за белкой и заигрался, колодец был немного приоткрыт, насос был подключен, и он провалился туда… Никто даже подумать не мог, что он туда побежит… Отец просто убит горем, это был его любимый пес, он так его любил, а я не могу себе простить, что не забрала его на днях…" - рассказала расстроенная Наталья.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики выразили соболезнования Фриске и постарались ее поддержать.

Отметим, что в последнее время младшая сестра Жанны Фриске Наталья преобразилась. По мнению фанатов, 38-летняя родственница похудела и стала очень похожа на певицу. За считанные месяцы сестра известной певицы скинула 17 килограммов. Если раньше она весила 78 килограммов, то теперь - 61 килограмм.

Причем Наталья не делает секрета из того, как ей удалось так сильно сбросить лишнее. Она рассказала, что ей помог комплексный подход: индивидуально подобранная пептидная и инфузионная терапия, которая проходила под строгим контролем эндокринолога.