Полина Диброва ответила на обвинениями Товстик: "Змея! 10 лет спала с двумя и ходила от соседа к соседу"

Елена Товстик не может смириться с разводом. Многодетная мама уверена, что бывшая подружка охмурила ее мужа и увела из семьи. На своей странице в соцсети она поливает грязью Полину Диброву, выдавая все секреты соседки.

В новой публикации Елена назвала Полину змеей и заявила, что та ее травит.

"Мне нужно отстоять права всех женщин, чтобы наши дети были в безопасности. Чтобы такие змеи не заходили в семьи, не разрушали браки и судьбы наших детей. Ведь семья — это крепость! Мать будет биться за своих детей до последнего вздоха. Она (Полина Диброва, — прим. авт.) воспользовалась доверием и вошла в мою семью, чтобы жить с моим мужем и детьми", — заявила Товстик.

По словам Елены, Полина приходила в ее дом, когда Роман был один и "изменяла там своему любимому супругу". Якобы это длилось 10 лет. "Спала сразу с двумя, ходила от соседа к соседу. Еще кричала, как любит своего!" — возмущается бывшая жена миллиардера.

Сейчас Товстик борется не только за мужа, но и за детей. Елена уверяет, что от нее прячут сына.

"Она забрала крестника, моего сына, при живой матери! Отправляет его подальше от меня в разные лагеря, походы. Ездит с ним на Камчатку и в Ростов-на-Дону. Словно у него нет ни матери, ни родных братьев и сестер. У нее три своих сына, еще и мой, несчастный, впридачу. Приставили к нему дедушку, чтобы тот его воспитывал. Самой Полине же некогда, она занята Романом. Верните сына в семью! Я против, чтобы его воспитывали такие аморальные люди!" — заявила Товстик на своей странице в соцсети.

Полина публикацию Елены увидела и оценила. Ответила на выпад соперницы Диброва очень тонко — она просто поставила лайк. Однако писать что-либо отказалась. При этом ранее экс-супруга телеведущего дала всем понять, что мириться с нападками Товстик не собирается, а потому намерена ее наказать по закону.