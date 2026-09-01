В Берлине признали, что находятся в состоянии войны с Москвой

Германия и Россия находятся в состоянии войны. С таким признанием выступил основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман. Слова предпринимателя приводит Politico.

На днях лидер Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки призвал власти ФРГ пригрозить России передачей ракет Taurus Украине. Он считает, что это станет ответом на "гибридные угрозы" против Берлина.

В свою очередь, владелец Donaustahl отказался использовать термин "гибридная война", который используют европейские политики. Туман заявил, что его компания поставляет Украине боевые беспилотники.