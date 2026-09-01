Путин: Российский народ солидарен с народом Ирана, отстаивающим свои интересы

Владимир Путин 1 сентября провел встречу с иранским коллегой с Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

Путин заявил, что российский народ солидарен с народом Ирана, отстаивающим свои интересы. И попросил передать приветствие верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

По словам российского лидера, большое значение имеет сотрудничество Москвы и Тегерана в гуманитарной сфере.

Путин добавил, что восхищается мужеством и стойкостью иранского народа: Россия пытается оказывать помощь Ирану в сложной ситуации, поставляет нужные товары.

Пезешкиан, в свою очередь, сказал, что Иран поддерживает позицию России по отходу от концепции однополярного мира. Партнерство между двумя странами является стратегическим.