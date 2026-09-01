Анастасия Ракова подвела итоги дней открытых дверей в обновленных школах

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что с 24 по 29 августа почти 250 тысяч москвичей посетили дни открытых дверей в обновленных зданиях учебных заведений, полностью реконструированных по программе "Моя школа".

Гости приняли участие в мастер-классах, лекциях, спортивных тренировках и интеллектуальных играх, познакомились с обновленными образовательными пространствами.

По словам Раковой, уже 100 школ, реконструированных по программе "Моя школа", принимают в новом учебном году своих учеников. Образовательные пространства зданий был и полностью трансформированы.