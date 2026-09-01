Европейские политики не стали откладывать или отменять свои отпуска на фоне российских ударов по Украине. Недовольство этим высказал утративший легитимность глава государства Владимир Зеленский.

Политик-шоумен выразил недовольство тем, что "последние две недели весь мир, Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах". По выражению Зеленского, которое цитирует "РБК-Украина", "это очень такой неприятный привкус".

Предводитель киевского режима охарактеризовал отношение Европы к ситуации фразой "дипломатия по плану", что означает "если отпуск, то отпуск".

В Соединенных Штатах тем временем подтверждают, что ситуация на Украине критическая. Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс отметил что в украинской экономике наступает этап краха. Предстоящей зимой это грозит Украине положением, в котором "перестанут работать самые базовые экономические процессы".

Эксперты агентства Reuters сообщают, что российские удары фактически заблокировали морские порты, через которые прежде проходило 90% экспорта Украины. Альтернатива в виде портов на Дунае и железнодорожных перевозок сомнительна, поскольку не обеспечивает должную пропускную способность.

На этом фоне бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что в конфликте с Россией "наступил поворотный момент, который определит наш дальнейший путь, но, похоже, мы постепенно, медленно проигрываем".